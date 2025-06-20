CONCURSOS
Fins a 87 obres opten al premi Maria-Mercè Marçal, que se celebrarà a Ivars
A la casa on la poeta va passar la infància
Per primera vegada en 27 edicions, el lliurament del premi de poesia Maria-Mercè Marçal se celebrarà a Ivars d’Urgell, més concretament a Cal Salvadó, antigament Cal Tous, la casa on l’escriptora i poeta va passar la infància. Aquesta edició, prevista per al dissabte 28 de juny, marca també una fita pel notable augment de participació, amb 87 obres presentades, 48 més que en l’edició anterior, una xifra que només ha estat superada una vegada en la història del premi, tal com va explicar ahir el president del consell comarcal del Pla d’Urgell, Carles Palau. Les obres provenen de tot Catalunya, el País Valencià i les Balears.
Entre les principals novetats destaca l’augment de la dotació econòmica, que passa de 3.000 a 5.000 euros, així com la renovació completa del jurat, ara 100% femení i representatiu de tots els territoris catalanoparlants. Així, estarà integrat per Mireia Calafell, Teresa Pascual, Blanca Llum Vidal, Laia Martínez López i Teresa Colom, a les quals Palau va agrair la seua implicació i esforç.
La jornada inclourà un sopar a l’aire lliure acompanyat per música en viu a càrrec d’un trio de música clàssica, segons va avançar l’alcalde d’Ivars d’Urgell, Joan Carles Sánchez. Està prevista l’assistència d’unes 300 persones, entre elles el nou director de la Institució de les Lletres Catalanes, Eduard Escoffet, representants institucionals i la Fundació Maria-Mercè Marçal, que s’implica per primera vegada activament en l’organització del premi. A més a més, la filla de la poeta, Heura, assistirà a l’acte.
Ahir, el Parc de l’Horta va acollir la presentació de Les hores ferides, de Ricard Garcia, guanyador de l’edició passada.