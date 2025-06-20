La Generalitat retira de l'acta de la reunió de treball les referències a la fragilitat dels murals de Sixena
Els dos executius debaten ja sobre els terminis per al trasllat de les obres
La Generalitat ha retirat de l'acta de la reunió del grup de treball les referències a la fragilitat dels murals de Sixena. Així ho han confirmat fonts del govern aragonès a l'ACN, que també especifiquen que no han signat cap document i apel·len a la discreció. Amb tot, en les reunions ja es parla de calendari per al trasllat i el debat se situa entorn als nou mesos, una data que l'Aragó veu massa llunyana. "No estem d'acord amb els terminis plantejats perquè poden ser menors. No s'ha de dilatar el compliment de la sentència", ha assegurat aquest divendres en unes declaracions la vicepresidenta aragonesa, Mar Vaquero. El Govern no s'ha referit al cas. Els propers dies es preveu que es presenti l'incident d'execució de la sentència.
Mentrestant, l'Ajuntament de Vilanova de Sixena ja ha presentat un escrit al Jutjat de primera instància d'Osca demanant mesures preventives que assegurin l'execució de la sentència. Segons ha confirmat a l'ACN, en l'escrit es demana l'embargament dels bens del MNAC fins que es faci efectiu el retorn. Així, es xifra el valor de les pintures en mil milions d'euros i es planteja un embargament per un mínim de 150 milions. L'escrit també reclama que el jutjat estableixi un dispositiu de vigilància de les pintures per part de les forces públiques les "24 hores del dia" i que es tanquin les sales del museu on s'hi exposen les pintures murals.
En el text remès al jutjat també es demana que el museu català faci un llistat de bens i drets susceptibles de ser embargats o que habiliti els recursos econòmics en el pressupost de la institució. Alhora, reclama el tancament de les sales on s'hi exposen les pintures i l'entrega de tota la documentació per al "desmuntatge".
També exigeix les actes i informes de la reunió del patronat de dilluns en què el museu va al·legar impossibilitat tècnica per fer el trasllat i que s'adverteixi als responsables de l'equipament que incorreran en un delicte de desobediència en cas que no s'assumeixin les mesures preventives que es decretin.
De fet, el consistori aragonès ja va anunciar que demanaria l’execució forçosa de la sentència que obliga a lliurar les pintures murals del monestir que hi ha al Museu Nacional. L’advocat de Vilanova de Sixena va assenyalar que respectava el del patronat, però que la sentència s’havia de complir. Per això, va afirmar que una vegada s’hagi esgotat el termini de 20 dies per complir la sentència fixat pel tribunal, preveu presentar al jutjat número 2 d’Osca la instància per demanar l’execució forçosa.
