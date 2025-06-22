Homenatge a la pagesia al Museu Comarcal de Cervera
L’escultura de Marta Pruna i Hamlyn Terry es va inaugurar ahir
El Museu Comarcal de Cervera va inaugurar ahir l’escultura Inèrcia-Analema a la plaça del Sindicat. Es tracta d’un projecte que es va iniciar amb l’obertura del Museu del Blat a la Farinera del Sindicat el 2023 amb la intervenció artística en dos curres cedides per la família de Cal Blanco de Viver de Segarra.
L’artista Marta Pruna va esculpir dos rostres femenins a les curres, “dotant-les de la inèrcia que un dia les va moure a l’era”, va explicar Marc Verdés, el comissari de l’exposició del Museu del Blat.
L’any passat, l’enginyer Hamlyn Terry va completar l’obra amb la instal·lació d’un disc solar per traslladar a terra el moviment del sol. Per aquesta raó, a terra s’ha instal·lat una peça metàl·lica amb el dibuix d’un analema, la corba en forma d’infinit que traça el sol a la mateixa hora, al migdia, quan es troba al punt més alt, durant un any. Així, segons la directora del Museu, Mireia Pedro, l’escultura “ens ajudarà a entendre el cicle agrari tradicional de la pagesia, el pas de les estacions, i a veure que no som estàtics, sinó que la Terra es mou al voltant del Sol”.
Per aquest motiu, la directora va avançar que estan treballant en una proposta didàctica que ajudi a explicar el temps cíclic entorn de l’escultura perquè volen que sigui una peça viva.