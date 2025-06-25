El Govern reitera la voluntat de complir la sentència de les pintures de Sixena
Paneque destaca que és el patronat del MNAC qui pren decisions i que el grup creat portarà el debat al terreny “tècnic”
La portaveu del Govern i consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha reiterat aquest dimecres la “voluntat” de l’executiu de “complir totes les sentències”, també la de les pintures de Sixena que estan conservades al MNAC. El Govern replica així a l’Aragó que dimarts demanava de forma “immediata” l’execució forçosa de la sentència i denunciava que se’ls ha volgut “enganyar”, tot avisant que les pintures tornaran “a les bones o a les males”. Paneque, a més, ha volgut remarcar que el Govern “ha confiat en tot moment en el patronat del MNAC, que és qui va prenent les decisions”. “Estem compromesos en complir la sentència i acompanyem totes les decisions del patronat”, ha dit.
A més, ha volgut posar en valor que actualment els murals “es poden gaudir gràcies a la tasca de conservació del MNAC” i que per això confien en el seu patronat. De la mateixa manera, ha destacat que el “grup de treball tècnic” que s’ha creat servirà per “situar el debat en el punt tècnic, per a veure com es pot fer complir la sentència”.