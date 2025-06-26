Un congrés analitza avui els riscos del trasllat de les pintures de Sixena
Una associació catalana d’advocats es querellarà si els murals viatgen a Aragó
Una jornada monogràfica reunirà avui a Barcelona experts en art, conservació del patrimoni, legislació i comunicació per analitzar i debatre sobre els probables riscos irreparables que comportaria el trasllat de les pintures murals originàries de Sixena que es conserven i exhibeixen al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) i que es reclamen des d’Aragó. Aquesta cita, organitzada sota el paraigua del Congrés de Cultura Catalana, es desenvoluparà en quatre taules redones a la seu de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi. El congrés comptarà amb una àmplia participació lleidatana, amb els periodistes Anna Sàez (directora de SEGRE) i Francesc Canosa (director de la revista Horitzons), així com els historiadors de l’art Imma Lorés (professora de la Universitat de Lleida), Carmen Berlabé (exconservadora del Museu de Lleida), Albert Velasco –professor també de la UdL i que dissabte va anunciar la dimissió com a membre del plenari del Museu de Lleida en protesta per l’actitud de la Generalitat en aquest litigi– i Àngels Solé, exdirectora del Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat.
D’altra banda, el Govern aragonès reclamarà demà de forma telemàtica al jutjat d’Osca l’execució forçosa de la sentència del Tribunal Suprem que obliga el MNAC a retornar els frescos pictòrics. Avui dijous es complirà el termini de 20 dies hàbils que va fixar el tribunal per entregar les pintures. Per la seua part, la portaveu del Govern català i consellera de Territori, Sílvia Paneque, va reiterar ahir que el Govern “complirà la sentència”. “Acompanyament, seguiment i adhesió a allò que el mateix patronat i el MNAC vagi decidint”, va dir Paneque.
Així mateix, un grup de lletrats, l’Associació d’Advocats d’Osona per la Defensa dels Drets Humans, va enviar un burofax al patronat del MNAC i al departament de Cultura per advertir-los que en el cas que es traslladin les pintures, i si es comet delicte contra el patrimoni, presentaran una querella criminal contra el museu i la conselleria.
Mentrestant, el partit polític Aragó Existeix i el grup parlamentari Aragó-Terol Existeix van convocar ciutadans, moviments socials i a la resta de formacions a una concentració a les portes del MNAC, sense data concreta, per exigir el retorn de les pintures.