Un quadre de Goya es ven per 3,6 milions
Adoració de la Creu, quadre de Francisco de Goya que es va subhastar ahir a Madrid, es va vendre pel preu de sortida establert per la sala Magna-Art, 3,6 milions d’euros. La tela, segons els especialistes pintada cap a 1772-1773, abans que l’artista de Fuendetodos s’instal·lés a Madrid, compta amb permís d’exportació expedit pel ministeri de Cultura. Té gairebé segur un origen aragonès, ja que especialistes el remeten a l’església de Torrecilla de Valmadrid, als afores de Saragossa. Fa uns anys es venia per 2,5 milions.