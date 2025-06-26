El Ricard Viñes de piano ja té els 8 semifinalistes
La sala 2 de l’Auditori de Lleida va acollir durant tot el dia d’ahir la primera ronda del concurs internacional Ricard Viñes de piano, amb la participació dels 18 intèrprets seleccionats d’entre el més de mig centenar de peticions d’una trentena de països de tot el món. El jurat, presidit pel pianista Juan Floristán, va elegir com semifinalistes del certamen Jakob Aumiller (Alemanya), Alexandre Lutz García (Espanya/França), Taewoong Yoo (Corea del Sud), Saya Ota (Japó), Natalie Schwamova (Republica Txeca), Lizaveta Zasimovich (Bielorússia), Karina Tseng (Estats Units) i Yuanfan Yang (Regne Unit). La semifinal, avui amb sessions a les 10.30, 15.00 i 18.30 hores, amb entrada lliure.