El viatge fantàstic de Joan Baró

Després de tretze anys formant part del duo de folk Lauzeta, el cantant, músic i compositor lleidatà Joan Baró emprèn una nova aventura musical en solitari amb l’objectiu de gravar per primera vegada un disc amb el seu nom i cognom a la portada. “Després de tants anys en la música i també com a actor, em fa molta il·lusió compondre i gravar un àlbum com a Joan Baró”, va explicar l’artista a SEGRE. I per això acaba de posar en marxa una campanya de finançament col·lectiu a la plataforma Verkami a internet, que ha batejat amb el nom d’El Viatge Fantàstic.

El projecte té un doble objectiu: gravar un disc, però també col·laborar en la compra d’una furgoneta per viatjar de recital en recital, tant per Catalunya com també pel Regne Unit (la seua actual parella és d’Escòcia) o Irlanda. “La furgo és una necessitat pràctica però el viatge fantàstic a què em refereixo serà escriure i gravar les meues cançons”, va afirmar Baró.

Uns temes per als quals vol reunir tots els records que pugui. “Vull tornar a jugar i a dibuixar com un nen petit, recuperar les músiques, els sons, les imatges, els contes, els meus mons imaginaris, cantar i ballar entorn d’un foc com si no hi hagués un demà; crear, buscar, somiar i retrobar tot el que m’importa i he oblidat durant massa temps per convertir-lo en un disc”, va comentar entusiasmat el cantautor.

En el marc d’aquest viatge tan especial, Baró també vol recuperar i reformular l’espectacle musicoteatral El viatge del rodamúsic, que va estrenar el 2019 al festival Esbaiola’t d’Esterri d’Àneu.

En aquesta campanya (verkami.com), Baró sol·licita 10.000 euros i, a canvi, ofereix diverses recompenses a partir de donacions de 10 euros (la còpia física del disc), que culminen amb una singular oferta d’una gira de concerts exclusiva per a mecenes que s’estendrà al llarg d’un any, ja sigui per a fans individuals o en grup a la carta o fins i tot per a festes majors.

Així, “la meua il·lusió seria viatjar amb la furgo de poble en poble, per bars i sales, interpretant cada dia les meues cançons, un treball com qualsevol altre professional”, va afegir el músic lleidatà.