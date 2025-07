“Hi ha risc de danys irreparables”

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El director del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), Pepe Serra, va assenyalar ahir que té l’“esperança” que el jutjat d’Osca valori la qüestió tècnica del risc de dany en la retirada i trasllat de les pintures murals del Monestir de Sixena. En una trobada amb els mitjans, va assegurar que hi ha un “risc cert, avaluat científicament, de deteriorar el bé”, va dir que els estudis científics portats a terme avalen aquests riscos i va negar que sigui una tàctica dilatòria en aquesta fase d’execució de la sentència ferma.

Serra va defensar la posició que ha mantingut el museu, ratificada per l’acord del seu patronat i l’incident d’execució presentat davant del jutjat, de preservar el bé i que “complir la sentència implica sotmetre-les a un risc gran de danys irreparables”. També va lamentar que el museu està “condemnat” a executar la sentència i que no existeix la possibilitat que ho facin els tècnics aragonesos. “No tenen l’obligació, ni tampoc han manifestat la voluntat de fer-ho”, va assegurar, i “és important que quedi clar que la responsabilitat ha recaigut en el museu, que està advertint que fer-ho suposa un risc molt gran”.

Per això, el museu prepara un escrit d’oposició amb nous informes i estudis. “Des de l’inici del litigi sempre s’ha dit que complir la sentència implica sotmetre les obres a un gran risc de danys irreparables”, va subratllar, i va assenyalar que les peces són “vestigis materials” d’una obra que es va calcinar i són “molt fràgils”. Així mateix, es va mostrar preocupat al no tenir prou informació del lloc de destinació de les obres.

D’altra banda, el grup municipal de Junts per Catalunya de Lleida ha registrat una moció al ple de la Paeria per a la preservació i conservació de les obres. El document pretén manifestar el rebuig de la Paeria a una sentència que “prioritza les reivindicacions polítiques a la preservació del patrimoni històric”.

Serra nega ingerències polítiques i que dimiteixi

El director del MNAC va negar que hi hagi ingerències polítiques i va afirmar que en tot moment el seu pla “tècnic i artístic” s’ha vist “completament ratificat”. Així mateix, va deixar clar que no s’ha plantejat la dimissió, va dir que se sent “molt avalat” i que “no seria el seu estil” abandonar el vaixell en un moment com aquest. Serra també va elogiar la decisió del patronat del MNAC de mantenir viva la comissió de tècnics malgrat que el Govern d’Aragó ha retirat els seus. Mentrestant, el ple de les Corts d’Aragó va aprovar ahir iniciatives presentades per PSOE, PP, Vox, Aragó-Terol Existeix, PAR i CHA per reclamar al MNAC la devolució de les obres. El Jutjat d’Osca va rebutjar dimarts iniciar encara el procés d’execució forçosa a l’espera de rebre les interlocutòries del Suprem que confirmen la sentència.