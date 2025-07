Catalunya s’alia amb governs de tot el món per reclamar més poder i finançament local per a l’acció climàtica

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

La Generalitat, a través del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, s’ha unit a 31 governs regionals i locals de tot el món en la declaració conjunta ‘Preu del carboni: els governs subnacionals es mantenen units’, en el marc de la Quarta Conferència Internacional sobre Finançament per al Desenvolupament (FfD4) de Sevilla. El manifest reclama més autoritat i recursos per als governs estatals i regionals per poder incrementar l'acció climàtica des del territori, i insta a implementar impostos de solidaritat global als sectors amb majors emissions, com l'aviació, el transport marítim i les finances, per garantir que els països en desenvolupament puguin accedir a un finançament climàtic just.

Els signants, entre els que figuren Catalunya, Escòcia, el Quebec, i diversos estats de Brasil, Argentina, Nigèria o Gàmbia, denuncien que els compromisos globals actuals, com els 300.000 milions de dòlars anunciats a la COP29 de Bakú, a Azerbaidjan, estan molt per sota del que es necessita per abordar la mitigació, l’adaptació, les pèrdues i els danys climàtics. Reivindiquen que són els governs locals els qui implementen polítiques climàtiques tangibles, però sovint no disposen del finançament necessari per fer-ho de manera efectiva. El manifest destaca com a cas d’èxit l’impost català sobre el carboni als vehicles de combustibles fòssils, una eina que permet generar ingressos propis per a polítiques de sostenibilitat i transició energètica. També apunta iniciatives com el programa Cap-and-Invest de l’estat de Washington o el sistema cap-and-trade de Califòrnia, que junts aporten milers de milions a l'acció climàtica local.