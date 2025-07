Els tests sobre l’art de Sixena proven la seua fragilitat

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) ha assegurat que els estudis tècnics elaborats fins a la data “corroboren” la fragilitat de les pintures murals del monestir de Sixena i el risc de danyar-les en la retirada i posterior trasllat, com va ordenar el Tribunal Suprem. En un escrit presentat la setmana passada al jutjat d’Osca, el museu afirma que, per això, el compliment de la sentència “comporta un procés més llarg i complex a causa de l’extraordinària singularitat i atipicitat” pel que fa a les pintures. En l’escrit, el MNAC explica les actuacions en curs per complir amb la sentència en el termini de temps més breu possible, “sempre amb la voluntat de garantir la conservació de les pintures murals d’acord amb la legislació vigent” en matèria cultural. Així mateix, la pinacoteca remarca que tant el monestir oscenc com les pintures que conserva el MNAC tenen la categoria de bé cultural d’interès nacional, que és “el màxim rang de protecció patrimonial prevista en l’ordenament jurídic espanyol aplicable”. Això, afegeix, significa que estan sotmesos al règim de tutela previngut en la llei de Patrimoni Històric. “Per això el MNAC ha de restituir les pintures murals observant el deure de conservació” imposat per aquesta llei i la resta de la normativa en matèria de patrimoni cultural.

En aquest sentit, el mateix director del MNAC, Pepe Serra, ha mostrat la seua “més absoluta disponibilitat” per mantenir una reunió de contingut exclusivament tècnic amb la jutge, en la qual pugui proporcionar informació més completa i detallada sense perjudici que, amb caràcter periòdic, es posin en coneixement del jutjat i de les parts l’evolució dels treballs desenvolupats pel MNAC.

D’altra banda, la Plataforma Sixena Sí va qualificar d’“indignant” l’actitud del MNAC: “És inacceptable i no permetrem que als jutjats es presentin testimonis que no es van presentar quan es va jutjar el tema en temps i forma.”