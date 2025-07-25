Els tècnics de l'Aragó entraran dilluns al MNAC per estudiar les pintures murals de Sixena
El govern d’Aragó envia una carta al museu per requerir que se'ls permeti l’accés i l'equipament ho accepta
Els tècnics de l'Aragó entraran dilluns a les sales 16 i 17 del MNAC per fer els treballs tècnics necessaris per conèixer l’estat de les pintures murals i dur a terme l’aixecament fotogramètric de les obres. El govern d’Aragó ha enviat una carta aquest divendres al MNAC per requerir al museu que permeti l’accés dels tècnics aragonesos des d’aquest dilluns i el museu ho ha acceptat, han explicat fonts del MNAC a l'ACN. Els treballs dels tècnics es faran a porta tancada coincidint amb el dia de tancament del museu. La consellera d’Educació, Cultura i Esport del govern aragonès, Tomasa Hernández, també havia contactat amb la consellera de Cultura, Sònia Hernández, per transmetre-li aquesta mateixa petició.
La sol·licitud de l’executiu aragonès arriba un dia després que es donés a conèixer que el jutjat d’Osca va acordar una ordre general d’execució definitiva de la sentència del Tribunal Suprem que va confirmar el trasllat de les pintures murals del monestir de Vilanova de Sixena que hi ha al MNAC, i va establir un termini de set mesos al museu per retornar les obres. Aquest termini coincideix amb el cronograma plantejat pel govern d’Aragó, tot i que la jutgessa Rocío Pilar Vargas va donar l’opció al MNAC a presentar un "cronograma alternatiu" en el termini de deu dies.
La resolució del jutjat d’Aragó és ferma i s’acompanyava d’un decret de mesures executives, com ara permetre l’accés dels tècnics designats per l’Aragó a les sales on hi ha les pintures durant el temps que es requereixi, amb les sales tancades al públic, així com facilitar tota la documentació vinculada a les pintures i conservada als arxius del MNAC.
"El cronograma aportat és realista, es pot complir sense cap dificultat", ha manifestat Tomasa Hernández. Per això, ha apuntat, "hem demanat al museu que permeti l’accés als tècnics aragonesos a les dues sales i que estiguin ja en les condicions indicades pel jutjat per poder realitzar aquests primers treballs". També ha instat a tenir accés a la documentació i a les condicions mediambientals de les sales actuals i de totes les que han allotjat les obres.
"El MNAC durant els anys que ha disposat d’aquestes obres ha elaborat material suficient respecte a com les han anat tractant i conservant i tota aquesta documentació han de conèixer-la els nostres tècnics per prendre mesures quan les pintures arribin a Sixena", ha dit la consellera.
"Els aragonesos som els més interessats que les pintures murals tornin al seu lloc d’origen, el Monestir de Sixena, en perfectes condicions", ha afegit.
MNAC
Fonts del MNAC han explicat a l'ACN que dilluns els tècnics d'Aragó podran entrar al museu i ho faran coincidint amb el dia de tancament de l'equipament.