CULTURA
Dansàneu explora la repressió de gènere i la violència del nazisme
Mira indaga en l’emocionalitat de la música
L’exposició Els republicans als camps de concentració nazis, produïda pel Memorial Democràtic de la Generalitat i que serveix com a homenatge a l’escriptor manresà Joaquim Amat-Piniella, va obrir la jornada d’ahir de Dansàneu, el festival d’arts plàstiques i escèniques de les Valls d’Àneu.
Amat-Piniella, que va destacar com a activista cultural durant la Segona República, va passar pels camps d’Argelers i Saynt Cyprien abans de ser mobilitzat com a treballador forçós al començar la Segona Guerra Mundial i, després, internat al camp de concentració de Mauthausen, on va sobreviure durant cinc anys, fins a l’alliberament del camp per les forces aliades el maig del 1945.
“Es commemora el 50 aniversari de la mort de l’escriptor i coincideix amb el 80 de l’alliberament dels camps d’extermini”, van explicar fonts de l’organització. La inauguració de la mostra, que es podrà visitar fins al 31 d’agost a la Casa del Parc, a Espot, va comptar amb la presència del conseller de Justícia, Ramon Espadaler.
A la tarda, l’obra de teatre Caure, d’Helena Tornero, va aportar una visió dramatitzada de la repressió de la dona en el franquisme i de la progressiva recuperació dels drets, en una peça de component feminista representada sobre l’escenari de La Matussière, a Alós d’Isil.
Ja a la nit, el poliesportiu d’Esterri d’Àneu va acollir la representació de Tempo, una coreografia de Toni Mira en la qual set ballarins conviden a explorar els processos emocionals que en ocasions desencadena l’audició de peces musicals.
La programació del festival Dansàneu es prolonga fins diumenge vinent amb esdeveniments tots els dies.