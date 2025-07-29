MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
La qüestió és tallar: de la dent d'un dinosaure a les primeres eines
Dos objectes trobats al Pallars Jussà revelen estratègies evolutives i humanes per alimentar-se i protegir-se
Ser capaç de tallar és una cosa molt útil que permet portar a terme accions bàsiques per a la supervivència com, per exemple, menjar, atacar o defensar-se... Per poder-ho fer, l’evolució ha proveït moltes espècies de dents o urpes tallants. És el cas d’aquesta dent d’un dinosaure teròpode (carnívor) del jaciment de les Serretes (Tremp, Pallars Jussà), on es veu clarament tant la forma de punyal com els denticles de les vores.
En canvi, els humans han creat eines per suplir el que no poden fer amb el seu propi cos, a diferència d’altres espècies. Aquest ganivet de ferro n’és un bon exemple: va ser trobat al jaciment de Sant Martí de les Tombetes (Sant Esteve de la Sarga, Pallars Jussà) i data dels segles IV-VIII dC.