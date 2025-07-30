CERTAMEN
L’AIMS Festival preveu 31 concerts al Solsonès i tres comarques més
L’Acadèmia Internacional de Música de Solsona (AIMS) ja ho té tot llest per celebrar la 24a edició del seu festival, que donarà inici divendres i es prolongarà fins al 17 d’agost. Un total de 85 alumnes procedents de 18 països viatjaran fins a la capital del Solsonès per rebre formació de la mà d’una vintena de prestigiosos professors europeus, amb els quals està previst que ofereixin una vintena d’actuacions al municipi i tretze més en 17 localitats de la comarca, així com de l’Alt Urgell, el Bages i el Moianès.
El concert inaugural estarà protagonitzat pels professors de corda i tindrà lloc divendres (20.00) al teatre comarcal de Solsona. El plat fort de l’edició està previst per al 8 d’agost (21.00), dia en el qual l’Orquestra Simfònica de l’AIMS interpretarà la 8a Simfonia de Beethoven sota la direcció de Daniel Huertas. La resta de la programació es pot consultar a aims.cat.
El certamen posa de manifest que “la cultura ha de descentralitzar-se i que és possible accedir a una oferta musical d’alt nivell sense haver de desplaçar-se a Barcelona i a preus assequibles”, va assegurar ahir el regidor de Cultura de Solsona, Albert Colell.
“És un privilegi reunir destacadíssims professors, músics magnífics arribats de tot arreu”, va apuntar Peter Thiemann, president de la Fundació AIMS i codirector artístic del projecte.