ART
Kentridge se’n va de Lleida: Tanca la mostra de l’artista després de rebre 5.200 visitants
La col·lecció de Sorigué, entre les més importants del món
L’exposició de la Fundació Sorigué de Lleida dedicada a l’artista William Kentridge va tancar diumenge passat després de 9 mesos oberta al públic i després de rebre 5.200 visitants. El mateix Kentridge va visitar Lleida a l’octubre per inaugurar la mostra de les 27 obres que van formar l’exposició, entre les quals el conjunt de les emblemàtiques 7 Fragments fot Georges Méliès, Journey to the Moon i Day for Night. La mostra va explorar l’enfocament experimental d’aquest artista sud-africà convidant l’espectador, des d’una mirada crítica, a un diàleg profund sobre temes universals. L’artista és reconegut internacionalment pels seus dibuixos, pintures, gravats, collages, escultures i fotografies, però també per les seues incursions en el teatre, l’òpera i la música. L’any 2017 l’artista va ser distingit amb el Premi Princesa d’Astúries de les Arts. Sorigué disposa d’una de les col·leccions privades més importants de l’artista a tot el món i per primera vegada va reunir el conjunt d’obres que pertanyia a aquesta col·lecció. A Planta de Balaguer Sorigué té una altra creació audiovisual de l’artista, la peça More Sweetly Play the Dance.