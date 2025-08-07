PATRIMONI
Intel·ligència Artificial per reconstruir un retaule gòtic a Castelló de Farfanya
Una tècnica pionera a Catalunya ‘recupera’ l’obra a l’església de Sant Miquel
El rostre de Santa Maria del gran retaule gòtic que presideix l’església de Sant Miquel de Castelló de Farfanya es podrà veure de nou intacte gràcies a una tècnica pionera a Catalunya que utilitza intel·ligència artificial. La peça és objecte d’estudi per part de tècnics del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, que n’estan valorant l’estat de conservació i futura restauració. Això és possible gràcies a la voluntat del consistori i una inversió de més de 7.000 euros, aportada majoritàriament (6.000 euros) pel departament de Cultura de la Generalitat.
El projecte de restauració i conservació del retaule, construït íntegrament amb pedra durant el segle XIV, es troba en la seua primera fase. “De moment, els investigadors fan un estudi previ de la peça i de les seues patologies mitjançant fotogrametria, una tècnica que permetrà reconstruir-la de manera precisa en tres dimensions, des de la forma fins a la posició i mida dels objectes que la conformen. D’aquesta manera, tindrem una còpia digital eterna”, assegura Omar Noumri, alcalde de Castelló de Farfanya. L’obra va patir importants danys durant la Guerra Civil, entre els quals un incendi que va fer desaparèixer la policromia original del retaule. Més endavant, una intervenció va desfigurar el rostre original de la Verge. Per sort, “hem trobat fotos en blanc i negre que daten d’abans de la guerra, que els tècnics utilitzaran per crear la tridimensionalitat original del retaule mitjançant intel·ligència artificial”, explica Noumri. Es tracta d’una de les primeres intervencions en escultura executades amb aquesta tècnica a Catalunya.
“Volem que el retaule recuperi la seua esplendor, és una de les peces d’art sacre català més rellevants i és una sort tenir-lo aquí. El patrimoni forma part de la identitat col·lectiva del poble”, va assenyalar l’alcalde.