MÚSICA
Arranquen les activitats de la 22 trobada d’Amics del Seminari Cervera-Jordà
L’edició es va presentar ahir a la Diputació
La diputació de Lleida va acollir ahir la inauguració de la 22a edició de la Trobada d’Amics del Seminari Cervera-Jordà, amb una programació d’activitats que es prolongaran fins demà, com concerts, conferències i recitals de poesia. Es tracta de l’homenatge anual a la pianista lleidatana Teresina Jordà, que va morir el març del 2022, i a la seua mare, la pedagoga musical i pianista Pepita Cervera, que va morir el 2010.
La presentació de la Trobada d’aquest any va anar a càrrec de Josep Àngel Comes, Jesús Rodríguez Picó i Francesca Agustí Farreny. Després, va tenir lloc la conferència Suite núm. 1 de Marta Mesalles. Del piano a l’orquestra, a càrrec de Rodríguez Picó, i un recital poètic de la mà de Mari Cruz Nevot.
Posteriorment, la programació es va traslladar al Magatzem de Cultura de la capital del Segrià, on estava prevista la conferència titulada Tres paisatges, tres arbres i una exposició, conduïda per l’artista Palmira Rius. La jornada havia de continuar amb un concert de piano, a càrrec de M. Rosa Cervera i M. Mercè Parés, i una sessió d’improvisacions musicals al piano amb David Jordà. Un sopar en el Club Tennis Urgell havia de posar el colofó a la primera jornada de la Trobada.
La resta d’activitats tindran lloc al Magatzem de Cultura i l’entrada és gratuïta. La jornada d’avui començarà a les 10.00 hores amb la conferència El poder de la persona, de Rafael García, i un recital de poesia musical sota el títol Perfils d’aigua, de la mà de Beatriz Campos i David Jordà. Així mateix, destaca un espectacle de màgia clàssica amb el Mag Ismol a les 18.00 h, i la presentació del llibre Diálogo, Arquitectura y Naturaleza, de M. Rosa Cervera, a les 20.00 hores.