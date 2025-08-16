CINE
Judith Colell estrenarà el seu film ‘pallarès’ al desembre
El thriller històric ‘Frontera’, amb escenes rodades al Pirineu. Inspirat en la fugida de refugiats a la II Guerra Mundial
Frontera, la nova pel·lícula de la directora, guionista i presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català Judith Colell, s’estrenarà a les sales de cinema el pròxim 12 de desembre.
La cinta, rodada entre l’octubre i el novembre de l’any passat al Pallars i altres localitzacions de Barcelona, és un thriller històric que narra les aventures d’un grup de persones que, malgrat les amenaces, es van arriscar per ajudar els jueus que escapaven de la repressió nazi durant la II Guerra Mundial creuant el Pirineu cap a territori espanyol.
Colell, amb els guionistes Miguel Ibáñez Monroy i Gerard Giménez Forner, han creat una trama inspirada en històries reals, amb un elenc format per Miki Esparbé, María Rodríguez Soto, Asier Etxeandía, Bruna Cusí i Jordi Sánchez.
“Avui més que mai hi ha milions de persones que han de fugir de la guerra, de la fam i de les barbàries que provoquen els seus dirigents. A l’altre costat, sempre hi ha persones que ajuden, o que condemnen els que fugen o que miren cap a un altre costat; gent que arrisca i gent que no”, va apuntar la directora en un comunicat. “Això succeeix al nostre poble protagonista, un petit lloc del Pirineu de Lleida, tal com succeeix a la vida real. Crec que el cine és una arma de conscienciació i de denúncia”, va afegir la directora.