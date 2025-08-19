CERTAMEN
La Dharma i Roger Mas, estrelles a la Granadella
El cap de setmana vinent, en el 32 festival de música popular i tradicional catalana || També havaneres, ball folk i sardanes
La Companyia Elèctrica Dharma i el cantautor de Solsona Roger Mas, acompanyat de la Cobla Sant Jordi, seran aquest cap de setmana vinent els caps de cartell del Festival de la Granadella, tot un clàssic ja a l’agost a Ponent. L’edició número 32 del certamen es va presentar ahir a la diputació de Lleida. L’alcaldessa d’aquesta localitat de les Garrigues, Elena Llauradó, va qualificar el programa d’“espectacular”, amb dos grans figures de l’escena musical catalana. La Dharma, en plena gira del seu 50 aniversari que va arrancar l’any passat, posarà el colofó a la jornada de dissabte, mentre que el singular projecte musical de Roger Mas juntament amb la Cobla Sant Jordi –que la tardor passada van estrenar la seua segona col·laboració discogràfica– tancarà diumenge aquest festival de música popular i tradicional catalana.
La tinenta d’alcalde de la Granadella, Judit Flix, va repassar les diferents propostes d’aquesta cita festiva, que arrancarà divendres amb les havaneres i el rom cremat de Veus del Segrià (22.00 h). Dissabte, associacions de la localitat organitzaran la Cursa de les Pedretes per als més petits (11.30) i la Cursa de la Cordera (18.00), amb el singular premi per al guanyador de la carn d’un corder. Abans de la Dharma, música Folkids amb Pep López i Sopars de Duro (18.00) i ball folk amb La Puntual (19.30). I diumenge començarà amb bitlles i Trobada de Puntaires (10.00) i sardanes amb la Cobla Jovenívola d’Agramunt (13.00); i seguirà a la tarda amb els Bastoners del Pla de l’Aigua (18.00) abans del final de festa. Llauradó va destacar “l’esforç de l’organització i les associacions de la Granadella per poder atreure grans figures del país en un festival totalment gratuït”, que es desenvoluparà al Pla de la Vila i que espera més d’un miler de persones. “Poder atansar grups de nivell als pobles petits és important perquè la cultura és per a tothom”, va assenyalar l’alcaldessa. El vicepresident de la Diputació, Agustí Jiménez, va destacar que “el festival dinamitza la cultura i també l’economia de la Granadella”.