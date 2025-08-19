MÚSICA
El Musiquem Lleida! 2025, amb 11 propostes de clàssica, jazz o folk
El Festival Internacional Musiquem Lleida!, que va nàixer el 2006 de la mà de la Coral Shalom, celebrarà aquest any la vintena edició, del 3 al 5 d’octubre. L’organització va fer públics ahir el nom dels artistes i formacions musicals seleccionades per participar en el certamen, que manté dos dècades després el seu objectiu fundacional: atansar la música al carrer i oferir un escenari de projecció a intèrprets de qualitat de tot arreu. Així, en el pròxim Musiquem Lleida! el públic podrà gaudir de les propostes musicals d’Alysyus Duet (veu i guitarra clàssica, de Barcelona), Ramon Bassal-Marc Piqué (violoncel i piano, Barcelona), el guitarrista Ángel Jesús López (Almeria), Dalek Dúo (timple i guitarra, Tenerife), Quartet Immortality (quartet vocal i piano, nascut el 2023 al si de l’Orfeó Lleidatà), Coral Spiritual Mallorca a l’Octava (Balears), Arnau Torné Trio (jazz fusió amb baix, guitarra i bateria, Bell-lloc d’Urgell), Neila Benney Trío (cantant algeriana, amb guitarra i percussions), Trío Boulanger (veus i piano, Tarragona, Badajoz i Vitòria), Al Ras Bluegrass Band (Barcelona) i Logos Dúo (dos pianistes de Tarragona i Toledo). Un total d’onze formacions que representen una àmplia varietat d’estils, des de la música clàssica fins al jazz, el folk o les músiques del món, i que confirmen la vocació plural i oberta del festival.