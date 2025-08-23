CINE
Tremp dona visibilitat al cine sobre el món rural en la 14 edició del Mostremp
Projeccions fins demà a La Lira
Tremp va obrir ahir a la tarda la catorzena edició del festival Mostremp de cine rural, que fins demà oferirà projeccions i diverses activitats paral·leles. En l’acte inaugural a l’Espai Cultural La Lira, l’alcaldessa, Sílvia Romero, va destacar que la capital del Pallars Jussà es convertirà durant aquest cap de setmana en “l’epicentre del cine d’àmbit rural”. Romero va remarcar també la importància de donar visibilitat als curtmetratges que relaten la realitat de territoris com el nostre. Un centenar de persones van assistir a la primera cita del Mostremp, en la qual es van projectar els sis primers curtmetratges dels 17 que participen a la secció oficial el certamen: Urtajo, de Miguel Ángel Marqués; Tito, de Javier Celay; Porta-te bem, de la portuguesa Joana Alves; Maria Enganxa, de Luis Ortas; Coulrofobia, de Sants Paoletti-Boville; i Adiós, de José Prats. Els altres onze curts a concurs es projectaran avui dissabte entre les sessions de les 17.00 i 19.00 hores. Abans, a les 11.00, al jardí de la residència de grans, tindrà lloc la taula redona Escortar el territori: el mapa sonor del cinema rural, amb el realitzador audiovisual Pepe Camps, la creadora de bandes sonores de pel·lícules Laura Casaponsa i la tècnica de so de cine Amanda Villavieja. La jornada d’avui culminarà a les 20.30, de nou a La Lira, amb l’acte d’entrega de premis: el del jurat al millor curt, dotat amb 2.000 euros, i el del públic, a través de les votacions dels espectadors, dotat amb 1.000 euros. El Mostremp seguirà demà amb el col·loqui-vermut Mirades de dona: perspectives femenines al cinema rural (12.00), una sessió infantil (17.30) i la pel·lícula Tierra Baja, de Miguel Santesmases (19.15).