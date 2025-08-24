CINE
Gala de premis a Tremp
El curt ‘Joselico’, de Sergio Máresc, guanya la 14 edició del festival Mostremp. El públic tria ‘Sara’, d’Ariana Andrade
La Lira de Tremp va acollir ahir l’entrega dels guardons de la 14 edició del festival Mostremp de cine rural del Pallars, després de dos jornades de projeccions que van reunir públic i creadors entorn del cine amb mirada rural. Es van projectar 17 curtmetratges a concurs entre els més de 200 presentats des de tot el món. El jurat va atorgar el Premi Cervós, dotat amb 2.000 euros, al curt Joselico, de Sergio Máresc, una història que retrata amb sensibilitat la vida de l’únic nen d’una pedania rural despoblada. També va atorgar un accèssit a Urtajo, de Miguel Ángel Marqués Bardoy, un film que explora la figura d’un polític benestant davant la gestió d’una crisi que amenaça el poble veí. D’altra banda, el premi del públic, dotat amb 1.000 euros, va ser per a Sara, d’Ariana Andrade Castro, un curt sobre una nena que descobreix que el seu pare, un camioner que transporta fruita, porta alguna cosa més.
El festival acaba avui amb el col·loqui-vermut Mirades de dona: perspectives femenines al cinema (12.00 h); i les projeccions de la secció infantil –amb Hola Frida– (17.30) i del film Tierra Baja, de Miguel Santesmases (19.15).