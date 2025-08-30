LITERATURA
Jaume Clotet presenta la seua nova novel·la a Gerri de la Sal
El periodista i historiador català Jaume Clotet va presentar dijous al Museu de la Sal de Gerri de la Sal la seua nova novel·la, La calavera de l’apòstol, que va sortir a la venda dimecres. Es tracta de la segona entrega de la trilogia de thriller històric Germandat de l’Àngel Caigut i aborda la història cultural i religiosa de Catalunya. L’acte va reunir una quarantena de persones i va comptar amb la participació de la regidora de Cultura, Marta Farré.