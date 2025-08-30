Una pel·lícula amb toc lleidatà triomfa al festival de Venècia
Jaume Claret presenta “Estrany riu”, amb el lleidatà Bernat Solé en el repartiment
Feliç i emocionat a parts iguals, el català Jaume Claret Muxart va presentar ahir a Venècia el seu primer llargmetratge, Estrany riu, un poètic homenatge als seus records, a la seua educació i a la seua família amb què competeix a Orizzonti, la segona secció en importància del festival.
Es tracta d’una pel·lícula catalana amb accent lleidatà, ja que el jove de Juneda Bernat Solé i Palau forma part de l’elenc i ahir també va ser testimoni a Venècia de com el públic d’un dels festivals de cinema més grans del món ovacionava la cinta durant diversos minuts.
Solé viu a Barcelona amb els seus pares des de fa temps, encara que no han perdut el contacte habitual amb Juneda. L’actor es va presentar al càsting fa més d’un any i va superar totes les proves fins a ser elegit, malgrat que mai no havia trepitjat un escenari ni participat en cursos d’interpretació, segons van apuntar a SEGRE familiars del jove.
Rodada en 16 mm, la pel·lícula conta el viatge d’una família amb bicicleta per la vora del riu Danubi i el despertar sentimental del fill gran, Dídac, a qui interpreta Jan Monter en el seu també primer treball al cine, encara que format des de petcom a actor de teatre. Nausicaa Bonnín i Jordi Oriol es posen a la pell dels pares de tres fills, interpretats per Monter, Solé i Roc Colell.
La història, coescrita per Claret i Meritxell Colell, gira entorn dels germans quan coneixen el misteriós Alexander. Quan el riu amplia el seu curs, Alexander sedueix Dídac que, igual que el Danubi, està creixent a passos de gegant. La idea de la pel·lícula va nàixer, precisament, dels viatges en bici que el director feia cada estiu amb la seua família.
Es tracta d’una coproducció entre Espanya i Alemanya a càrrec de ZuZú Cinema i Miramemira, per la part espanyola, i de Schuldenberg Films, per la part alemanya. La pel·lícula està participada per 3CAT. Val a destacar que en la producció d’Estrany riu també ha participat el productor, músic i compositor de Bellpuig Xavier Font. Presència catalana.
A més d’Estrany Riu, la primera pel·lícula de Claret, en la 82 edició del festival de Venècia competeixen dos produccions catalanes més: Hiedra, d’Ana Cristina Barragán, i Anoche conquisté Tebas, el debut de Gabriel Azorín.