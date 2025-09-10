ARTISTES
La creació en arts escèniques a Ponent té bona salut
FiraTàrrega ja ha venut més de 10.000 entrades, un 51,44% del total
Els carrers de Tàrrega ja respiren la Fira de Teatre. Ahir va ser el torn de la reflexió sobre la situació de la creació artística a Ponent amb una taula redona organitzada per La Soll amb la directora executiva de FiraTàrrega, Natàlia Lloreta; el director de Lo Pardal d’Agramunt, Pau Minguet; el coordinador de Spasa, Guillem Fuster, i la codirectora de Campi Qui Pugui, Cristina Garcia.
En un debat moderat per la periodista Gemma Peris, van coincidir que la creació d’arts de carrer té bona salut mentre que en arts visuals és més complicat. Lloreta va destacar que “a Ponent hi ha un focus molt fort en teatre familiar” mentre que Garcia va posar de relleu el “treball en xarxa” entre les companyies del territori com a “herència de la pagesia i el cooperativisme”.
Al seu torn, Fuster va afirmar que “hi ha molta demanda de companyies i poca oferta d’espais i entitats que acompanyin les creacions” mentre que Minguet va lamentar que “hi ha poc finançament” i es va mostrar crític amb la pèrdua del festival Embarrat.
Per la seua part, la venda d’entrades de FiraTàrrega continua a bon ritme. Ahir tenia ocupades un 51,44% de les entrades disponibles per als espectacles de pagament. És a dir, té reservades un total de 10.018 localitats de les 19.476 disponibles. Alguns espectacles ja han penjat el cartell de complet. Els accessos a FiraTàrrega es veuran reforçats amb un nou aparcament habilitat al costat de la rotonda de Sant Martí, que s’afegirà a les zones d’estacionament habituals. Quant als serveis sanitaris, s’han previst 40 lavabos portàtils, entre els quals, tres d’adaptats per a persones amb mobilitat reduïda i 13 urinaris.
En un altre ordre de coses, la cooperativa Spasa celebra la cinquena formació intensiva d’estiu, pràcticament única a l’Estat, enfocada en exclusiva a les arts escèniques de carrer. La imparteixen quatre companyies internacionals de renom que ofereixen tallers pràctics, laboratoris de creació i espais de reflexió a 17 artistes procedents d’una desena de països, entre els quals Irlanda, Xile o Lituània. La formació, fins al 14 de setembre, té lloc entre Cervera i Tàrrega coincidint amb l’Aquelarre i FiraTàrrega.
Val a destacar, d’altra banda, que la primera edició del programa de suport a la creació Assaig i error impulsat per Spasa ha rebut una trentena de propostes.