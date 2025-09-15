MÚSICA
Talarn, nou territori rock
El Drogas i La Perra Blanco fan esclatar la primera edició del Music Experience. Confirmen l’aposta del certamen per ampliar formats
El Talarn Music Experience va tancar la matinada d’ahir diumenge la primera edició del TME Rock amb dos actuacions memorables que van fer vibrar centenars de persones que van omplir el recinte de Lo Quiosc. El Drogas, exlíder de Barricada i icona del rock estatal, va oferir un concert trepidant de més de dos hores, encadenant clàssics i temes recents sense donar treva, en una demostració de força i resistència que va captivar el públic. Abans va ser el torn de La Perra Blanco, que va sacsejar l’escenari amb la seua energia desbordant i un directe que fusiona rock, blues i country. L’artista gaditana Ana Blanco, acompanyada d’una banda en estat de gràcia, va fer les delícies també llançant-se a tocar enmig del públic. La nit va culminar amb We Are Not DJ’s, que van transformar el recinte en una autèntica pista de ball amb una sessió eclèctica i vibrant en la qual van sonar estils com el rock, l’electrònica, el pop i l’indie. Prèviament, a mitja tarda, l’Espai TME va completar la programació amb propostes diverses i innovadores. La cantautora Mar Pujol va presentar el seu primer disc, Cançons de rebost, en format de duo, amb un so íntim i mediterrani. També va actuar el grup lleidatà Claquera interpretant clàssics del pop, la movida madrilenya i la rumba, entre d’altres.
L’organització va valorar de forma molt positiva aquest primer TME Rock, que va confirmar l’aposta del festival per ampliar formats i consolidar Talarn com a pol cultural de referència al Pallars. “Hi ha espai i interès per una proposta d’aquestes característiques, i això ens anima a continuar treballant”, va explicar el director del festival, Ramon Mitjana.