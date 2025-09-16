MÚSICA
L’Orquestra Julià Carbonell engega la seua acadèmia
Per a estudiants d’últims cursos de grau professional vinculats a Ponent
La Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida (OJC) va obrir ahir la convocatòria de la nova edició de la seua acadèmia musical, un projecte pedagògic destinat a estudiants dels últims cursos del grau professional de música o que l’hagin acabat recentment vinculats a Ponent. Hi podran participar estudiants de 5è i 6è de grau professional (o que l’hagin acabat l’últim any) i estudiants de 1r de grau superior d’instruments com a violí, viola, violoncel, contrabaix, flauta, oboè, clarinet, fagot, trompa, trompeta, piano i percussió. L’objectiu és facilitar el contacte amb una orquestra professional a tots aquells que estan assolint nivells d’excel·lència i que es plantegin la música d’una manera seriosa i rigorosa o, fins i tot, com una opció professional futura.
Es tracta d’una aposta didàctica per un model d’immersió real en el funcionament d’una orquestra professional, amb assajos compartits, concerts i tutories directes. Cada alumne formarà part d’una secció al costat d’un músic de l’OJC que el guiarà i acompanyarà durant el projecte.
Els estudiants seleccionats participaran en dos dels programes més importants de l’OJC l’any que ve: l’Univers Viñes, que se celebrarà durant el gener i el febrer en el marc de la temporada Il·lusiona(n)t amb l’OJC i de l’Any Ricard Viñes; i el concert Preludi 2026, organitzat en col·laboració amb l’Institut d’Estudis Ilerdencs, en la celebració del mil·lenari de la fundació de Cervera.
Joves compositors
D’altra banda, l’OJC també va obrir la convocatòria per a joves compositors, tant per a una obra per a orquestra inspirada en el personatge històric de Guinedilda de Cervera, la fundadora de la capital de la Segarra, com per a l’orquestració de la peça per a piano de Viñes A Verlaine mineur.
Més informació i inscripcions al web ojc.cat.