La coproducció catalana 'Sirât' representarà Espanya als Oscars
La pel·lícula dirigida per Oliver Laxe haurà de superar ara les dos fases selectives de l'Acadèmia de Hollywood
La coproducció catalana 'Sirât' serà la candidata espanyola als Oscars. Esperonada pel Premi del Jurat del Festival de Canes, el més prestigiós del món, els acadèmics han optat pel film d’Oliver Laxe per representar Espanya a Hollywood. S'ha imposat, així, a l’última cinta de Carla Simón, 'Romería', i a l’òpera prima d'Eva Libertad, 'Sorda', totes dues també amb segell català. La pel·lícula de Laxe, haurà de superar ara les dues fases selectives de l’Acadèmia de les Arts i les Ciències si vol ser a la gala de Los Ángeles el 15 de març. 'Sirât' va marxar del certamen francès amb el suport de Neon, una de les distribuïdores més influents del cinema independent americà, un fet que ja la va situar en bona posició de cara als Oscars.
La cinta d’Oliver Laxe caldrà que superi el primer dels esculls el 16 de desembre, data en què l'Acadèmia de Hollywood farà pública la llista de la quinzena de pel·lícules preseleccionades en la categoria d'Oscar Internacional, la coneguda popularment com a 'shortlist'. Si aconsegueix fer-s'hi un lloc, l'equip de 'Sirât' haurà de fer campanya entre els acadèmics per ser entre les cinc nominades del 22 gener.
En cas que aconseguís arribar a la gala, 'Sirât' seguiria els passos de ‘Robot dreams’, la primera pel·lícula catalana que va comptar amb el segell de Neon i va ser a la cerimònia del Oscars el 2024. Precisament, ha estat el director d'aquest film d'animació, Pablo Berger, qui ha fet l'anunci d'aquest dimecres.
'Sirât', el pont entre l'infern i el paradís
'Sirât' va competir a la secció oficial del Festival de Cannes, un certamen que funciona com a talismà per al director franco-gallec, on ja hi havia presentat els tres films anteriors. Va suposar, però, el seu debut en la cursa per la Palma d'Or. La pel·lícula, protagonitzada per Sergi López i estrenada als cinemes el juny passat als cinemes catalans, narra el viatge sense límits d'un pare i el seu fill per trobar la filla en una festa rave a les muntanyes del Marroc.
La pel·lícula avança al ritme de l'atmosfera experimental del músic Kangding Ray que, amb el techno com a bandera, dibuixa una banda sonora de paisatges foscos. La música articula la història, en una pel·lícula d'aventures que acaba esdevenint un viatge interior.
'Sirât' significa 'camí' en àrab i té un fort component religiós en l'islam, tant físic com espiritual. D'una banda, és el camí interior que empeny una persona a "morir abans de morir". És, també, el pont que uneix l'infern amb el paradís. Precisament aquesta polisèmia es pot aplicar en totes les arestes de la nova pel·lícula d'Oliver Laxe, que empeny els seus protagonistes -que, a excepció de Sergi López, debuten en la interpretació- a reconciliar-se amb la mort sobrevivint.