Recta final del ‘lífting’ al claustre de la Seu Vella de Lleida
El dia 30 retiraran la grua i a l’octubre preveuen acabar la rehabilitació de les cobertes
Recta final en els treballs de rehabilitació de les dos cobertes del claustre de la Seu Vella, que van començar al maig. El termini d’execució dels treballs que tenia l’empresa barcelonina Urcotex era de sis mesos i, en cas que no sorgeixi cap imponderable d’última hora, segurament es compliran amb precisió i les obres podrien quedar a punt durant el mes que ve.
Així ho va avançar a SEGRE el director del consorci del Turó de la Seu Vella, Joan Baigol, que va assenyalar que “els treballs a la part superior de les cobertes estan pràcticament acabats” i que queden per ultimar diverses actuacions a l’interior. De fet, el jardí interior del claustre ja lluu gairebé sense bastides, ja que ja s’han retirat les que ocupaven la galeria contigua a l’antiga Canonja i ja només se’n manté una a la de la Porta dels Apòstols.
D’aquesta forma, també s’ha millorat l’accés del públic a l’edifici, des de la zona d’entrada fins a la nau central del monument, i els visitants del principal equipament patrimonial de Lleida poden passejar per bona part del claustre, tret de la galeria de la Portal dels Apòstols. Baigol va informar que el proper dia 30 ja està prevista la retirada de la grua, com a part de les últimes actuacions en la recta final de les obres.
La restauració, una actuació que en realitat correspon a la primera fase del projecte (més de 650.000 euros finançats pel Ministeri de Cultura), completen les obres previstes en aquest punt del monument. Entre finals del 2019 i el primer trimestre del 2021 ja es van executar els treballs de la segona fase, a les cobertes de la galeria contigua a la catedral i la del mirador sobre la ciutat.