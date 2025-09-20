INICIATIVA
Reflexió sobre periodisme i literatura a Lleida
Periodisme i literatura van ser els protagonistes ahir a la tarda a la nova seu a Lleida del Col·legi de Periodistes. Els periodistes Anna Sàez, directora de SEGRE; Juan Cal, exdirector executiu de SEGRE; i Maria Gateu, van explicar el procés de creació els seus últims llibres publicats, L’enverinadora (Pòrtic), de Sàez; A boca de fosc (Pagès Editors), de Cal; i Malva (La Consentida), de Gateu, en una taula redona en el marc de la Setmana del Llibre a Català. Anna Sàez va comentar que “ho he fet des d’una perspectiva periodística amb un tema íntim de la meua família però no volia que fos una crònica”. Per la seua part, Juan Cal va destacar que “al llibre he volgut fer una aportació a la parla pallaresa”. Per la seua part, Maria Gateu va explicar que el seu poemari “és una reflexió de les meues arrels paternes”. La periodista Laura Cortés va moderar la taula redona.