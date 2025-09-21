CULTURA
Homenatge a l’historiador Duran i Sanpere a Cervera
Cervera va celebrar ahir la Festa Duran i Sanpere en commemoració del 50 aniversari de la mort de l’historiador local. La rua dels Geganters de Cervera va portar els assistents des de la Universitat fins al Museu Comarcal de Cervera, on es va inaugurar l’exposició Agustí Duran i Sanpere. La cultura com a servei públic, comissariada per l’antropòleg i museòleg Lluís Bellas. Segons va explicar, es presenta el personatge en totes les seues facetes: com a historiador, museòleg o arxiver, entre d’altres. “És un historiador molt important per a Catalunya, ja que no tan sols va fer història, sinó que va organitzar els serveis per protegir, conservar i difondre el nostre passat i el nostre patrimoni”, va dir. La seua neta Isabel Wiedehage, filla de Núria Duran, va dir que “aquesta exposició omple la casa de vida i això li hauria fet molta il·lusió al meu avi”.
D’altra banda, 80 campaners de tot Catalunya es van reunir ahir a Cervera, en una jornada tècnica en motiu dels 600 anys de les campanes Seny Major i Carranca del Campanar de Santa Maria.