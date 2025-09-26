ARTS
AEM Teatre celebra 100 anys amb exposició i un ‘Tenorio’
La companyia teatral amateur més veterana de Lleida repassa a l’IEI la seua història
El 21 d’abril del 1925 es va fundar l’Associació d’Exalumnes Maristes (AEM) de Lleida. Tot just deu dies després es va crear la secció d’arts dramàtiques de l’entitat que, el 27 de setembre (demà es compliran 100 anys), va oferir la seua primera representació teatral amb les obres Lo misteri del bosc i Matías timador. La companyia teatral amateur més veterana de la ciutat va estrenar ahir el centenari amb una exposició a l’Institut d’Estudis Ilerdencs, que es va quedar petit davant de la quantitat de persones vinculades d’una manera o altra a l’AEM que no van voler perdre’s una mostra que repassa els cent anys d’història de l’entitat.
Cartells, programes, fulletons, llibrets i, sobretot, fotografies de totes les èpoques de la companyia (per la qual han passat en tots aquests anys més de 350 actors) comparteixen espai amb fragments de decorats, focus i elements d’attrezzo tan característics com diversos tridents dels diables que apareixen en els tradicionals Pastorets. El president de l’AEM Teatre, Gerard Cavero, va avançar que per celebrar l’efemèride en escena “estem preparant El Tenorio de broma, la versió en clau d’humor del clàssic de Zorrilla, que estrenarem el 2 de novembre al Teatre de la Llotja i que feia més d’una dècada que no representàvem”.
La inauguració de la mostra, que podrà visitar-se precisament i com marca la tradició fins aquell cap de setmana de Tots Sants, va comptar amb l’assistència de l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i la vicepresidenta de la Diputació Sandra Castro, a més d’altres autoritats com el subdelegat del Govern espanyol, José Crespín, o la delegada de Cultura de la Generalitat, Montse Parra, al costat del director de l’IEI, Andreu Vàzquez. Larrosa va destacar el valor d’una exposició de 100 anys de l’AEM Teatre, “que també són cent anys de la història de Lleida”. Per la seua part, Castro la va qualificar de “grandíssim homenatge a totes les persones que han donat vida a la història de la companyia”.Miquel Sabaté i Eva Lega, dos dels tres comissaris de la mostra (amb Fernando León), van revelar la quantitat ingent de material històric que ha quedat a l’arxiu, des de la primera època de l’AEM Teatre (del 1925 a la Guerra Civil, quan els papers femenins eren interpretats per homes); la segona, del 1940 al 1959; i des de la reactivació el 1963 fins a l’actualitat.