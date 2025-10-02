Una cocteleria de Lleida, entre les millors d’Espanya i Portugal: "posa a disposició dels seus clients exquisits i elegants combinats"
L’establiment ha estat inclòs per segon any consecutiu en la prestigiosa llista Top Cocktail Bars, consolidant la seua posició en l’elit coctelera peninsular
La cocteleria Blackberry de Lleida ha aconseguit posicionar-se entre les millors d’Espanya i Portugal en ser inclosa, per segon any consecutiu, en la prestigiosa llista Top Cocktail Bars (TCB). Els propietaris de l’establiment van recollir la placa acreditativa dilluns passat al Teatre Magne de Madrid, un reconeixement que consolida al local lleidatà en l’elit de la cocteleria peninsular.
L’establiment, que es presenta com "una cocteleria d’autor situada a Lleida que posa a disposició dels seus clients exquisits combinats", ha aconseguit mantenir l’alt nivell de qualitat que li va valer la seua primera inclusió en aquesta exclusiva selecció. Aquesta distinció suposa un important reconeixement per al sector hoteler de la província catalana, situant Lleida al mapa de la cocteleria d’autor de primer nivell.
Blackberry és fruit del treball de Jose Person i el seu soci Jimmy, que a més de propietaris exerceixen com a bartenders al local. L’equip es completa amb els professionals Benji i Judit, aquesta última exercint també funcions com a cap de qualitat de l’establiment. La combinació de talent, creativitat i professionalitat ha convertit aquest cocktail bar en un referent per als amants de la mixologia a la regió.