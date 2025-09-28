Eleven el perill per intensitat de pluja a molt alt a les comarques del Baix Ebre i el Montsià
L’Aemet emet un avís vermell per acumulació de pluja a partir de les 20 hores
ACN Barcelona - El Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat el perill per intensitat de pluja a molt alt (nivell 5 de 6) a les comarques del Baix Ebre i el Montsià entre les 18 hores i la mitjanit. L’avís del Meteocat està vigent diumenge i dilluns, amb diferents intensitats en funció del territori. Es poden registrar 40 litres per metre quadrat en 30 minuts a l’extrem oest de Catalunya i l’Ebre, amb especial atenció a les dues comarques situades a l’extrem sud. En paral·lel, també hi ha un avís per acumulació de pluja. Es poden recollir 200 litres en 24 hores, entre les 14 hores de diumenge i les 14 hores del dilluns. En aquest cas, el perill màxim se situa en 4 de 6 i està marcat al Baix Ebre, el Montsià i, amb menys intensitat, a la Terra Alta.Els xàfecs poden aniran acompanyats de tempesta i calamarsa o pedra petita. També hi ha un avís taronja de l’Agència Estatal de Meteorologia, que avisa que a partir de les 15 hores es poden acumular entre 40 i 80 litres al litoral i prelitoral de la demarcació de Tarragona i a Lleida. També ha emès un avís vermell a partir de les 20 hores per acumulació de pluja al litoral i prelitoral de Tarragona. Es poden recollir 180 litres en tres o quatre hores.