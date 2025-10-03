L'aeroport d'Alguaire acull aquest cap de setmana l'onzena edició de la Fira d'Aviació
El LleidaAirChallenge 2025 es celebrarà els dies 4 i 5 d'octubre amb 110 expositors, 12 més que l'any passat
L'Aeroport de Lleida-Alguaire es prepara per acollir els propers 4 i 5 d'octubre de 2025 l'onzena edició de la fira LleidaAirChallenge, consolidant-se com el punt de trobada de referència per als amants de l'aviació, la innovació tecnològica i les experiències aèries a Catalunya. El certamen d'enguany presenta 110 expositors, dotze més que en l'edició de 2024.
El nombre de marques distribuïdores d'aeronaus també ha crescut: de cinc a nou, respecte al 2024, amb la participació de firmes com TL Spain, Pipistrell, Aviasport, Airbet, Aerohercall, AC Avionics i Skual. Paral·lelament, les escoles de formació han augmentat de 21 a 25. L'esdeveniment també comptarà amb expositors especialitzats en drons, serveis d'aerotaxi, helicòpters i exploració espacial, entre d'altres.
Novetats destacades per a l'edició 2025
Entre les principals novetats d'aquesta onzena edició destaca la celebració del Mini Drone Championship, una competició oficial que reunirà pilots de drons en una cursa d'habilitat i velocitat, amb entrenaments el dissabte al matí i la competició oficial a la tarda. També s'incorporen nous expositors procedents de Burgos, Canàries i Madrid, ampliant la representació geogràfica del certamen.
Un altre canvi significatiu és que les set conferències programades es realitzaran al nou edifici residencial de l'aeroport, que obrirà les seves portes per primera vegada als conferenciants i al públic. Aquestes sessions estaran centrades principalment en presentar les sortides laborals en el món de l'aeronàutica.
L'oferta per al públic familiar també s'ha reforçat amb més activitats infantils, com tallers per pintar, construir i dissenyar avions a càrrec de la Federació Aèria Catalana, així com sessions d'iniciació al pilotatge de drons. Els assistents podran participar en diversos sortejos, incloent-hi dos viatges per a dues persones a Palma de Mallorca oferts per l'aeroport de Lleida-Alguaire.
Horaris i inauguració oficial
La fira obrirà les seves portes el dissabte 4 d'octubre de 10:00 a 19:00 hores, i el diumenge 5 d'octubre de 10:00 a 14:00 hores. La inauguració oficial tindrà lloc el dissabte a les 11:30 amb la presència de la delegada del Govern a Lleida, Núria Gil, el director d'Aeroports de Catalunya, Jordi Candela, i el director de l'aeroport, Xavier Gomez.
Durant tot el cap de setmana, els visitants podran gaudir d'exhibicions de drons, exposicions de material aeronàutic i helicòpters, entre els quals s'espera l'arribada d'aparells dels Mossos d'Esquadra, Bombers i Guàrdia Civil, així com de l'empresa Helipistas. L'entrada i l'aparcament seran gratuïts per a tots els assistents.