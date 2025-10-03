Montgai s'omple d'il·lusionisme aquest cap de setmana amb la 17a Fira de Màgia
Txema Muñoz, Ramó y Alegría i Adrián Carratalá y Katerina, caps de cartell
Trucs d’il·lusionisme, varetes i barrets tornen a desplegar-se a cel obert del 2 al 5 d’octubre convocats per Montmàgic. Més d’una seixantena de mags, 120 funcions i 15 escenaris són algunes de les dades de la 17a fira de Màgia de Montgai, que té al capdavant mags del territori català que triomfen arreu del món. Brilla amb llum pròpia Txema Muñoz amb un espectacle que apujarà el teló dissabte a les 20 h.
Altres figures de renom són Ramó y Alegria (encarregats d’inaugurar la fira dissabte a les 18 h) o Adrián Carratalá y Katerina, artífexs de la clausura diumenge a les 18 h, on faran gala de creativitat. Són actuacions estel·lars d’una iniciativa que omplirà el cap de setmana els carrers i places des de les deu fins passada mitjanit.
Al matí, obrirà portes el mercat màgic i els tallers infantils, així com per als adults a Lo Carreró. En paral·lel, funcionarà un mercat de productes artesans i alimentaris amb una vintena d'expositors. I com a novetat, s'hi instal·larà un globus aerostàtic on es preveu que puguin pujar un centenar de persones.