Torna l'Aplequet aquest diumenge: tots els horaris que has de saber
Aquest diumenge les penyes de l'Aplec del Cargol de Lleida celebraran la 42a Trobada de Colles de Tardor
Les penyes de l’Aplec del Caragol de Lleida es tornen a reunir aquest diumenge, en la seua 42a edició, als Camps Elisis per celebrar la Trobada de Colles de Tardor, coneguda com l’Aplequet.
Les activitats començaran a les 10 del matí amb competicions de bitlles i parxís i amb la xaranga Mai Toquem Bé. Al migdia arribarà l’espectacle Kuntur de la companyia Centre de Titelles de Lleida, que van obtenir el premi Drac D’Or Fecoll 2024 de la 35a Fira de Teatre de Titelles de Lleida. A partir de les 13.00 es farà el vermut davant del pavelló 3. A continuació, i abans del dinar de germanor de les penyes, s’entregaran els premis de les competicions del matí. A la tarda, el grup Cafè Latino oferirà una sessió de ball a partir de les 17.30 hores fins que acabi la jornada.
Aquesta trobada va guanyant penyistes en cada edició. L’any passat l’Aplequet va reunir 86 penyes, un 72% de les penyes federades, congregant un total de 4.100 penyistes.