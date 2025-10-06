FESTIVALS
Final a un XX Musiquem Lleida! ple de vitalitat
Després de tres jornades de música de qualitat. La Coral Shalom i el Cor Cererols van posar el colofó al festival a l’Auditori
El Festival Internacional Musiquem Lleida! va concloure ahir l’edició número vint després de tres jornades d’intensa activitat en les quals ha atansat música de qualitat a carrers, places i altres espais emblemàtics de la ciutat. Concretament, des de divendres passat fins ahir, el certamen ha ofert més d’una desena de concerts gratuïts.
L’Auditori Municipal Enric Granados va ser ahir a la tarda l’escenari del concert de clausura, com és tradició, amb el programa especial Cor² Bach & Gjeilo, que sota la direcció d’Albert Cabero Olaya i Marc Díaz Callao va reunir la Coral Shalom –entitat fundadora i organitzadora del certamen– i el Cor Cererols, conjunt vocal i instrumental català especialitzat en música antiga i contemporània. La presidenta de la Coral Shalom, Teresa Coca, va fer un balanç molt positiu d’aquesta edició, destacant la gran afluència de públic i el retorn entusiasta d’espectadors i voluntaris, així com la qualitat i la varietat de les propostes musicals. A més, Coca va subratllar que “arribar a vint edicions és un motiu d’orgull i un estímul per continuar”. Hores abans, l’edifici del Rectorat de la Universitat de Lleida i la plaça Paeria van ser els protagonistes de l’última sessió matinal. El duo de lied Mireia Tarragó i Marc Serra van obrir la jornada amb un repertori d’alta exigència expressiva que va posar en relleu la complicitat entre veu i piano, una de les formacions més apreciades en la música vocal europea.
A continuació, l’energia de l’Al Raso Bluegrass Band va portar un tast de folk i bluegrass nord-americà a la plaça Paeria, amb una gran complicitat del públic. La sessió va tancar amb el duo de pianistes Juan Lara i Carlos Bujosa, especialistes en repertori per a quatre mans, a l’escenari del Rectorat.