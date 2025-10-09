LLIBRES
Sant Miquel de les Lletres Club
El Barça com a institució catalana, catalanista i internacional centra el debat del certamen literari. Apunten les claus històriques que expliquen per què és més que una entitat esportiva
El Sant Miquel de les Lletres va demostrar ahir que futbol i llibres no tenen per què ser un oxímoron. Dos autors de llibres esportius d’històries del Barça, els lleidatans Ramon Piqué i Antoni Gelonch, i la persona comissionada pel club per celebrar la passada temporada el 125 aniversari, el cantant de Mishima, David Carabén, van provar de desgranar en el certamen literari de Lleida l’origen i les raons del més que un club. En una taula redona celebrada a la sala Alfred Perenya de la regidoria de Cultura de Lleida, la periodista Anna Gómez va exercir de cap de premsa d’un postpartit en el qual va repartir joc entre els ponents, “malgrat venir d’una setmaneta en què els resultats futbolístics no ens han acompanyat per a res”. Per això, per oblidar aquesta mala ratxa –“una més en la història del Barça”–, el debat es va centrar en qüestions més profundes sobre una entitat que, “més que un club, és una institució, catalana i catalanista, i internacional”.
Carabén, el pare del qual, Armand, va ser gestor del club als setanta en l’època del president Agustí Montal i culpable de l’aterratge a l’equip blaugrana de Johan Cruyff, va recordar les cinc raons del manifest publicat en ocasió del 125 aniversari: “Som més que un club perquè el Barça és propietat dels socis, és un equip multiesportiu, té una relació de simbiosi amb el catalanisme, practica un estil de joc pel qual s’identifica arreu del món i compta amb la millor escola futbolística, la Masia.” Carabén, que al capdavant de Mishima protagonitzarà un any més un Concert de Nadal a Lleida, el proper 20 de desembre al Cafè del Teatre, va valorar l’estil de joc que va aportar Cruyff, “perquè voler tenir la pilota és voler tenir veu i vot a la vida, és voler assumir la responsabilitat”. Un estil gràcies al qual “el Barça és com el nostre Hollywood, en què les estrelles són globals”.
Ramon Piqué, autor del llibre El contracte, en el qual revela com es va gestar i què va significar el fitxatge de l’holandès volador pel Barça el 1973, va assegurar que “l’arribada de Cruyff va ser com el segon moment fundacional del club i l’inici de l’època més daurada del Barça”.
Per la seua part, Antoni Gelonch, autor d’Els lleidatans del Barça, va recordar que al llarg de la història un total de 23 jugadors de Ponent van passar pel club blaugrana, que “en els seus 125 anys ha patit des de tancaments de camp per xiular la Marxa Reial en la dictadura de Primo de Rivera fins a l’assassinat del president Josep Sunyol a la Guerra Civil”.
Així mateix, el certamen tornarà avui a la literatura per tractar de la situació de les lletres catalanes.