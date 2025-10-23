PATRIMONI
Més de 70 campanes en vora 8 segles de Seu Vella
El musicòleg Josep Maria Salisi va protagonitzar dimarts passat la segona sessió de conferències prèvies a la celebració diumenge vinent del Dia de la Seu Vella de Lleida.
A la sala de la Canonja, Salisi va posar l’èmfasi a destacar la campana com un autèntic instrument musical i el “sofert” ofici de campaner, revelant així mateix que en els gairebé vuit segles de vida del monument més emblemàtic de Lleida l’edifici ha acollit més de setanta campanes.
Ahir estava prevista en aquesta sala de la Canonja la presentació del llibre Elisenda. Reina de la Corona d’Aragó, de l’escriptora de Terrassa Rosa Maria Prat. Així mateix, l’associació Amics de la Seu Vella ha previst per avui dijous (18.30) en aquest mateix espai una taula redona sobre l’escultor d’imatgeria religiosa popular Joan Robles Mateo (1899-1984), del Palau d’Anglesola.