ART
Minguell ‘exhibeix’ la seua pintura al fresc a Florència
El dia 28 arrancarà amb ‘strappo’ el mural que va pintar a l’estiu
L’artista de Tàrrega Josep Minguell va presentar ahir en un espai emblemàtic de Florència, el palau Medici-Riccardi, el projecte pictòric que va portar a terme aquest estiu a la Toscana i que culminarà dimarts. Es tracta de les pintures murals al fresc que va plasmar al Tabernacle de la Visitació de Castelfiorentino, una població propera a Florència. De fet, l’artista lleidatà va pintar els murals ja amb la idea d’arrancar-los uns mesos després mitjançant la tècnica de l’strappo i amb l’objectiu final que les pintures siguin exposades en un itinerari museístic. Precisament, Minguell va avançar que el dimarts 28 d’octubre protagonitzarà l’arrancament de les pintures davant del públic. L’artista va estar acompanyat per Alessia Bettini, vicesíndica de Cultura i Turisme de Florència; Francesca Gianni, alcaldessa de Castelfiorentino; Franco Spina, regidor de Cultura d’aquesta localitat italiana; i Cristina Gigliol, presidenta de la Fondazione Teatro del Popolo.
Els murs del Tabernacle de Castelfiorentino van ser decorats el 1491 per l’artista renaixentista Benozzi Gozzoli. Minguell es va inspirar en aquelles pintures per al seu treball en aquest espai. Es dona la circumstància que el palau Medici-Riccardi, on va tenir lloc la presentació, acull la capella dels Mags, una de les obres mestres de Gozzoli.