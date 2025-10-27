Rosalía estrena el primer avançament de LUX, el seu nou disc: es diu 'Berghain' i està inspirada en una famosa discoteca de Berlín
És una col·laboració amb Björk i Yves Tumor i barreja tres idiomes: el castellà, l'anglès i l'alemany
Rosalía ha llançat aquest dilluns el primer avançament del seu esperat àlbum 'LUX' amb la publicació de 'Berghain', una peça orquestral de sonoritat electrònica que combina tres idiomes: castellà, alemany i anglès. Aquesta cançó, que constitueix el segon moviment del quart treball discogràfic de l'artista de Sant Esteve Sesrovires, compta amb les col·laboracions de Björk i Yves Tumor. El videoclip que acompanya el llançament ha estat dirigit per Nicolás Méndez, de la productora barcelonina Canada, responsable d'anteriors èxits visuals de la cantant com 'Malamente' o 'Pienso en tu mirá'.
El nou disc de Rosalía, que sortirà a la llum el proper 7 de novembre de 2025, ha estat gravat amb l'Orquestra Simfònica de Londres sota la direcció de Daníel Bjarnason. 'LUX' comptarà amb un total de 18 cançons i inclourà col·laboracions amb artistes com Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, l'Escolania de Montserrat, el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana i Yahritza. L'estètica religiosa present en la promoció i la mateixa imatge del disc suggereixen que serà un treball amb un important component espiritual.
Un àlbum estructurat en quatre moviments diferenciats
Segons ha comunicat Sony Music, 'LUX' es presenta com una obra "immersiva i innovadora" que s'editarà a través de Columbia Records. El disc explora temàtiques com la transformació i l'espiritualitat, traçant un "ampli arc emocional de mística femenina i transcendència". Aquest quart treball de l'artista catalana es mou entre "la intimitat i l'escala operística" per crear un espai on "el so, el llenguatge i la cultura es fusionen en l'altre".
L'estructura del disc està organitzada en quatre moviments que agrupen les 18 cançons del treball. El primer moviment (MOV I) inclou 'Sexo, violencia y llantas', 'Reliquia', 'Divinize', 'Porcelana' i 'Mio Cristo'. El segon (MOV II) conté 'Berghain' -la cançó que acaba d'estrenar-, 'La perla', 'Mundo nuevo' i 'De Madrugá'. Al tercer moviment (MOV III) trobem 'Dios es un stalker', 'La yugular', 'Focu 'ranni'' (exclusiva per al format físic), 'Sauvignon blanc' i 'Jeanne' (també exclusiva en CD i vinil). El quart i darrer moviment (MOV IV) tanca l'àlbum amb 'Novia robot' -disponible només en format físic-, 'La rumba del perdón', 'Memória' i 'Magnolias'.
Presentació sorpresa a la plaça de Callao
La cantant va presentar oficialment el seu nou projecte aquest dilluns a la nit mitjançant una retransmissió en directe a través de les xarxes socials. L'emissió va començar a les 20:45h amb imatges de Rosalía preparant-se per a l'esdeveniment, acompanyada pel seu equip i la seva germana. Durant la transmissió, l'artista va comentar la filtració prematura de la portada de 'LUX' a Times Square, expressant el seu descontent: "Vull saber qui ho ha fet", va dir als seus acompanyants.
Poc després, Rosalía va desplaçar-se en cotxe fins la plaça de Callao, al centre de Madrid, on dies abans s'havia instal·lat un cartell promocional. L'artista va aparcar a pocs metres del lloc i va dirigir-se a peu cap a Gran Via, enmig de fans entusiasmats que l'aclamaven. Allà va presentar oficialment el seu nou treball davant dels assistents que s'havien congregat a la plaça, alertats per la menció de la ubicació durant el directe. Les pantalles dels edificis de Callao es van omplir d'imatges de l'artista vestida de blanc anunciant el títol i la data de llançament del disc, mentre saludava des de la finestra dels Cines Callao.
Durant les darreres setmanes, la cantant catalana ja havia anat deixant pistes sobre el seu nou projecte. Rosalía havia canviat la imatge de les seves xarxes socials, publicat la partitura de 'Berghain' i compartit un vídeo on apareixia escoltant una orquestra interpretant la seva música. 'LUX' arribarà tres anys després de 'Motomami' (2022), convertint-se en el quart treball discogràfic de l'artista després d''El Mal Querer' (2018) i 'Los Ángeles' (2017).