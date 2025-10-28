MÚSICA
Una cantautora amb estrella
La lleidatana Eva Soriano Montes, de 14 anys, guanya el Ciutat de Xàtiva de composició i interpretació. Davant dos finalistes més de més de 30 anys
“M’agradaria molt dedicar-me a la música de forma professional”, va assegurar ahir amb fermesa la jove lleidatana Eva Soriano Montes, de 14 anys. El camí, ple d’èxits en els últims anys, sembla conduir-la als escenaris musicals. L’últim triomf, dissabte passat en la vuitena edició del concurs Música i Lletra (MiL) Ciutat de Xàtiva per a joves cantautors, una cita ja consolidada a València que impulsa el talent jove i la creació musical d’autor. Aquesta estudiant de tercer de grau professional de l’Escola Arts Musicals de Lleida es va emportar el primer premi del concurs de cançó en català, dotat amb 1.000 euros, davant els altres dos finalistes valencians, majors de 30 anys. Al jurat li va encantar la seua cançó, El nen valent, que va interpretar al piano a la final al Centre Cultural de Xàtiva. “És un tema que parla d’un nen que té molts somnis de futur, encara que la vida no li resulta fàcil, però al final cal superar-se”, va explicar la jove estudiant de piano, violí i cant. Superar-se com ella mateixa, “apassionada per la música”, va reconèixer el seu pare, Francisco Soriano, que va revelar que no és una cosa gens estranya que es passi dotze hores dissabte o diumenge a casa estudiant solfeig i practicant amb l’instrument. Tampoc no es va posar nerviosa a l’escenari. “Vaig tocar l’última dels tres finalistes i tenia esperances de guanyar”, va comentar. I és que el 2022 i el 2023 ja es va emportar dos premis de piano i cant en el concurs anual que organitza el Liceu i l’any passat també va guanyar a Segòvia el certamen Maestro Alonso d’interpretació pianística.
La més jove a entrar a la Jove Orquestra de Ponent, amb 13 anys
Només té 14 anys però Eva Soriano, alumna de 3r d’ESO a l’Escola Fedac, no és per a res una principiant musical. “Ja estic acostumada a tocar davant del públic”, va comentar. De fet, amb 13 anys va superar les proves per entrar a formar part de la Jove Orquestra de Ponent (JOP). “Em van dir que era la intèrpret més jove a formar part de la JOP en els seus gairebé quinze anys d’història”, va assegurar. El seu pare ho té clar: “La seua vocació i il·lusió per la música fa que gaudeixi al màxim.”