ART
Encreuament d’acusacions per l’estat dels murals de Sixena
Aragó critica la “deixadesa” i el MNAC contesta que si existeixen és pel museu
Nou encreuament d’acusacions i d’escrits judicials ahir en el litigi de l’art amb Aragó, amb les pintures murals de Sixena que conserva el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) en el punt de mira. Mentre que des del govern aragonès es va acusar el museu barceloní de “deixadesa” en la conservació d’aquests fragments de frescos romànics de la sala capitular del monestir oscenc, assegurant fins i tot la presència d’“humitats, brutícia i falta de manteniment”, el mateix MNAC va contestar negant totes les acusacions i les “raons d’urgència” al·legades des de la comunitat veïna per al seu trasllat.
El nou episodi d’enfrontament va arrancar a Saragossa, en una roda de premsa del director general de Cultura d’Aragó, Pedro Olloqui, per presentar els resultats preliminars dels estudis tècnics sobre l’estat de les pintures, que conclouen que el cronograma proposat per l’executiu aragonès és “totalment viable”, que es poden transportar des del MNAC “sense riscos extraordinaris” i que fins i tot el seu trasllat és “necessari” per conservar el conjunt pictòric. En aquest sentit, Natalia Martínez de Pisón, al capdavant de l’equip tècnic que va visitar el MNAC, va afirmar que els estudis revelen una “deixadesa” en el manteniment de les obres d’art, ja que han patit “importantíssimes” filtracions d’aigua, vessaments i s’ha arribat a trobar en l’entorn –a les cambres laterals i superiors als arcs– “abundant brutícia”, runa i fins i tot burilles. L’informe tècnic constata per això que és “més segur” que les pintures tornin al monestir oscenc, contemplant el desmuntatge del conjunt mural en 72 peces, cada una de les quals amb un embalatge i un tractament individualitzat amb total seguretat, malgrat que Martínez de Pisón va reconèixer que “el risc zero no existeix”.
“Ni humitats ni filtracions”
Per la seua part, el MNAC, en un nou escrit presentat al jutjat núm. 2 d’Osca, va reiterar que “no hi ha humitats ni filtracions” a la sala; que els frescos es conserven seguint “alts estàndards museístics”; i que “si encara existeixen és precisament per la cura que ha tingut el museu”.
Titllen d’“estrany i improcedent” qüestionar ara la conservació
� El MNAC va recordar en el seu escrit al jutjat d’Osca que l’objecte del procés judicial no és valorar la conservació de les pintures, sinó la seua devolució al monestir, per la qual cosa va qualificar d’“estrany i processalment improcedent” que la part aragonesa qüestioni ara l’estat dels murals. El text va incloure informes tècnics de personal altament qualificat, de diferents àrees del museu, que desmenteixen les acusacions d’Aragó. El MNAC també afirma que no hi ha cap microclima diferenciat en l’estructura interna que suporta les pintures i va reclamar al jutjat que tingui per presentada la documentació que prova la inexistència d’humitats. Finalment, reitera la seua “ferma, expressa i inequívoca voluntat d’acatament” de la sentència del juliol del 2016.