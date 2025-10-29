ART
Josep Minguell mostra a Itàlia com arrancar pintura mural
L’obra que va pintar a l’estiu a la Toscana
L’artista de Tàrrega Josep Minguell no només és avui un dels més prestigiosos pintors de murals al fresc a Catalunya, seguint la mateixa tècnica del romànic, sinó que també és un especialista en l’strappo, el terme italià que dona nom al procés per arrancar-los de la paret, quedant impregnats en una tela per traslladar-los d’ubicació. Així ho va demostrar ahir davant de desenes de persones a la localitat italiana de Castelfiorentino, molt a prop de Florència, quan va procedir a arrancar davant del públic les pintures amb què ell mateix va decorar a l’estiu un dels espais patrimonials d’aquesta població de la Toscana, el Tabernacle de la Visitació. Es tracta d’un monument –declarat d’interès nacional– que va ser pintat el 1491 pel renaixentista Benozzo Gozzoli, però els frescos originals del qual van ser arrancats fa gairebé seixanta anys per conservar-los al museu local. Minguell va protagonitzar una intervenció temporal i efímera sobre un fals mur lleuger sobreposat al monument per preservar-ne la integritat. L’objectiu ara és convertir aquestes pintures arrancades en una mostra itinerant.