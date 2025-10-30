LLIBRES
‘El coleccionista’, un divertiment i un repte per a Rafa Melero
Amb la seua nova novel·la a la Caselles
L’escriptor i mosso d’esquadra lleidatà Rafa Melero va presentar ahir a la llibreria Caselles de Lleida la seua nova novel·la policíaca, El coleccionista (Menoscuarto Ediciones), una història en la qual ha hagut de superar un repte: construir una trama al voltant d’un personatge que no és seu, la detectiva Sonia Ruiz, que el 2016 van crear a quatre mans els escriptors Lorenzo Silva i Noemí Trujillo, iniciant així una saga de llibres, cada un d’un autor diferent. Al final, el volum número 11 d’aquesta col·lecció policíaca es va convertir per a Melero també en un divertiment literari, com va destacar en la presentació, en una xarrada amb la directora de SEGRE, Anna Sàez. Melero va explicar que “vaig adaptar el personatge femení al meu estil, en una història explicada en primera persona, i vaig traslladar la trama a Lleida i la Costa Daurada”. En aquesta nova aventura de la detectiva madrilenya Sonia Ruiz, a la recerca d’un valuós cromo de futbol, el lector pot seguir les seues peripècies passejant pel carrer Major, el carrer Cavallers, la Seu Vella o la zona dels vins del centre històric, a més de Torredembarra o Creixell.