Detenen cinc nous sospitosos del robatori de joies al Museu del Louvre
Entre ells un dels possibles quatre lladres del comando que va dur a terme el cop
Cinc nous sospitosos han estat detinguts en la investigació pel robatori de les joies del Louvre, entre ells un dels possibles quatre lladres del comando que va dur a terme el cop, va informar aquest dijous la fiscal de París, Laure Beccuau, en una entrevista amb la ràdio RTL.
Els cinc van ser arrestats simultàniament al districte XVI de París i als voltants de la ciutat, concretament al departament 93 (Seine-Saint-Denis) durant la tarda i dimecres a la nit, va precisar la fiscal. Un dels detinguts ahir a la nit "era objectiu dels investigadors" i tenen "proves de l’ADN que el vinculen amb el robatori. Era un dels sospitosos que teníem en el punt de mira", va afegir. Va assenyalar que els altres quatre detinguts aquest dimecres "poden aportar informació sobre com es va desenvolupar el robatori".
Els registres policials realitzats durant dimecres a la tarda i la passada nit no han permès recuperar el botí d’aquest robatori, va dir la fiscal. El valor material de les joies va ser estimat pel Louvre en uns 88 milions d’euros, mentre que el patrimonial i històric és inestimable, segons els experts.
La fiscal va comparar la investigació com "el fil d’Ariadna" i el seu paper en aquest procés no és preocupar-se per on són les joies sinó mantenir-se "ferma" per provar de trobar-les.
Els últims arrestos es van produir la mateixa nit que els dos detinguts dissabte passat –que han reconegut "parcialment" la seua participació en el cop– van ser imputats formalment pel jutge d’instrucció del cas per "robatori organitzat i conspiració per delinquir" i van ingressar en presó preventiva, va anunciar la Fiscalia de París.
Aquests dos homes, d’uns trenta anys, "van admetre parcialment els fets", va explicar Beccuau, en una roda de premsa celebrada dimecres a la tarda. Se sospita que van ser ells qui "van entrar a la Galeria d’Apol·lo per robar les joies", va precisar.
Segons la fiscal, els dos arrestats en una primera batuda tenien antecedents penals, un d’ells per delictes de trànsit i l’altre per robatori agreujat, en concret, va precisar, per tractar de robar un caixer automàtic estavellant contra ell un cotxe.
El primer, de 34 anys i de nacionalitat algeriana i instal·lat a França des del 2010, tractava de tornar al seu país quan va ser arrestat a l’aeroport Charles de Gaulle cap a les 20 hores de diumenge. Segons la fiscal, el seu ADN va ser trobat en una de les motocicletes que el comando va utilitzar en la fuga. El segon, de 39 anys, va ser detingut 40 minuts més tard a prop del seu domicili d’Aubervilliers, als afores de París, on havia nascut. El seu ADN es va trobar en una de les dos vitrines que van trencar per robar les joies a la Galeria d’Apol·lo del museu parisenc, així com en alguns dels objectes abandonats pels lladres en la seua fugida, va assenyalar Beccuau.
La fiscal va afegir que "res en aquesta etapa no suggereix que els autors tinguessin còmplices dins del museu". Tanmateix, els investigadors no descarten la possibilitat que es tracti d’un grup molt més gran que els quatre autors identificats per les càmeres de vigilància, va afirmar. Al voltant de cent investigadors de la Brigada de repressió del bandes organitzades (BRB, en les seues sigles en francès) i de l’Oficina Central de Lluita contra el Tràfic de Béns Culturals (OCBC) treballen per provar de donar amb el quart lladre i amb qualsevol altre possible còmplice del robatori al Louvre el 19 d’octubre passat.
