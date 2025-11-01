MÚSICA
Shad Demn presenta nou EP, ‘Superdesubicado’, a Lleida
La banda lleidatana de rock alternatiu Shad Demn ha publicat recentment Superdesubicado, un EP amb el qual reinventen el gènere i agrupen els singles ja avançats, com el que dona nom al treball, Tequiero i Idiomas Diferentes. El 21 de novembre actuaran a la sala Tocata de Lleida, el 13 de febrer a la sala VOL de Barcelona i, pròximament, anunciaran una altra data a Madrid. Superdesubicado “parla de perdre’s i de no trobar les paraules, però també de la força que naix d’acceptar el caos interior”, explica Toni Ibars, vocalista, compositor i fundador de la banda.