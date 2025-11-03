Sergio Dalma actuarà al Gran Teatre de la Passió de Cervera l'abril del 2026 durant la seua nova gira
La gira passarà per altres punts de Catalunya i l'Estat, com Barcelona o Esparraguera i acabarà a Madrid el 21 de febrer del 2027
Sergio Dalma prepara una extensa gira per les principals ciutats de l'Estat espanyol amb un espectacle que recuperarà els grans èxits del seu projecte 'Via Dalma'. El cantant català recorrerà nombrosos escenaris durant gairebé un any, des del març del 2026 fins al febrer del 2027, presentant el seu nou àlbum 'Ritorno a Via Dalma', el vint-i-tresè de la seva carrera.
La gira del reconegut artista farà parada a diverses localitats catalanes durant la primavera del 2026. I una parada a la demarcació de Lleida. Serà al Gran Teatre de la Passió de Cervera, el 18 d'abril. L'altre teatre de la Passió, en aquest cas el d'Esparraguera, acollirà l'espectacle el 21 de març. Més endavant, una setmana després del concert de Cervera, el 25 d'abril, arribarà al Tarraco Arena de Tarragona. Els fans barcelonins hauran d'esperar fins al 30 de gener del 2027 per veure'l actuar al Palau Sant Jordi. Les entrades per a tots aquests concerts es posaran a la venda el proper dimecres 5 de novembre d'aquest 2025.
El tour, que inclou més d'una vintena de dates per tot l'Estat, s'iniciarà a Sant Sebastià el 14 de març del 2026 i finalitzarà al Movistar Arena de Madrid l'21 de febrer del 2027. Entre les ciutats confirmades destaquen Salamanca, Pamplona, Palma de Mallorca, Granada i Tenerife, entre d'altres.
Un homenatge a la música italiana
Amb 'Ritorno a Via Dalma', Sergio Dalma torna a connectar amb la música italiana quinze anys després de l'èxit del seu àlbum 'Via Dalma', que va vendre més de 300.000 còpies a Espanya. En aquest nou projecte, l'artista català interpreta en espanyol algunes de les cançons més emblemàtiques d'autors italians de diverses generacions, dècades i estils.
Entre els primers avenços d'aquest treball discogràfic es troben dues versions de conegudes cançons italianes: 'Entre tú y mil mares', composta originalment per Biagio Antonacci i popularitzada per Laura Pausini l'any 2000, i 'Parole, Parole', un homenatge a Mina, una de les artistes més influents de la música lleugera italiana.